В Кировской области будут судить преступную группу, которая инсценировала ДТП

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх участников преступной группы. Они обвиняются в мошенничестве.

Как полагает следствие, в 2015-2021 гг. обвиняемые оформляли страховые полисы КАСКО на автомобили «Mercedes-Benz» премиум-класса, после чего инсценировали ДТП.

Проведя ремонт машин, в т.ч. с использованием неоригинальных или бывших в употреблении запчастей, и используя фиктивные документы о наступивших страховых случаях и стоимости работ, они обращались за получением страхового возмещения.

Ущерб, нанесённый страховым компаниям, превысил 29 млн. рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Первомайский районный суд.