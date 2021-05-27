В Кировской области будут судить тракториста, завалившего ребенка опилками

Инцидент произошел 19 марта в слободе Талица Фаленского района.

Рабочий-тракторист сгребал опил в кучу с помощью отвала и случайно засыпал опилками 8-летнюю девочку, которая пришла к родителям на ферму. Девочку нашел сам рабочий лишь через сутки после случившегося, заметив шапку в куче опилок.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ. Как было установлено в ходе следствия, перед началом работ тракторист не проверил территорию и не убедился в том, что в опасной зоне нет людей.

На допросах мужчина признал свою вину в случившемся. В настоящее время материалы дела переданы для рассмотрения в суд.