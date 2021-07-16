В Кировской области будут судить участника смертельного ДТП

Направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Кировской области. Он обвиняется по ст. УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц».

Как установило следствие, 21 января мужчина с семьёй ехал из Санчурска в Яранск. Он догнал попутный грузовик, от которого поднималось облако снежной взвеси. Обвиняемый перестроился на левую часть проезжей части. В результате произошло столкновение со встречной машиной. Её водитель и два пассажира погибли.

В ходе расследования был проведен ряд экспертиз, в том числе судебная автотехническая, собрана доказательная база.

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