В Кировской области девушка выпала из окна дома

ЧП произошло в Вахрушах 21 января. Как сообщил портал «ГородКиров», девушка выпала с четвертого этажа дома на улице Ленина, 8.

По словам местных жителей, пострадавшая осталась жива. Ее увезли в больницу на «скорой». О ее состоянии в текущий момент неизвестно.

В Следственном комитете подтвердили информацию о происшествии. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что кировские хирурги спасли подростка, который выпал с пятого этажа. Школьник получил множественные переломы и провел в больнице несколько месяцев.