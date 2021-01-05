В Кировской области для путешественников разработана карта гостя

Одними из первых в 2021 году её получила пара из Москвы.

В Центре развития туризма Кировской области рассказали о новой форме работы. Специалисты учреждения разработали тематическую карту гостя. Она предназначена для путешественников, которые оказались в нашем регионе.

Карта гостя Кировской области – это своеобразная программа лояльности. Благодаря ей приезжие могут получить новые возможности для знакомства с регионом, а также больше приятных впечатлений от своего визита.

Карта гостя в первую очередь даёт скидки и спецпредложения в точках питания, кафе. Также путешественники, которые имеют такую карту, меньше заплатят за пребывание в некоторых санаториях, домах отдыха, гостиницах.

Первыми в 2021 году программу лояльности получили москвичи Артём и Елизавета. Пара приехала отдохнуть в нашем регионе, встретиться с друзьями. Молодые люди также решили познакомиться с историей Кирова. В туристско-информационном центре они заказали экскурсию.

Там же им выдали карту гостя. Получить карту гостя могут все путешественники, для этого следует заполнить анкету в региональном туристско-информационном центре.

Ранее мы сообщали, что африканские студенты не поехали домой из Кирова на Новый год.

Фото: vk.com/cic43