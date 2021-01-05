В Кировской области для путешественников разработана карта гостя

Одними из первых в 2021 году её получила пара из Москвы.
В Центре развития туризма Кировской области рассказали о новой форме работы. Специалисты учреждения разработали тематическую карту гостя. Она предназначена для путешественников, которые оказались в нашем регионе.
Карта гостя Кировской области – это своеобразная программа лояльности. Благодаря ей приезжие могут получить новые возможности для знакомства с регионом, а также больше приятных впечатлений от своего визита.
Карта гостя в первую очередь даёт скидки и спецпредложения в точках питания, кафе. Также путешественники, которые имеют такую карту, меньше заплатят за пребывание в некоторых санаториях, домах отдыха, гостиницах.
Первыми в 2021 году программу лояльности получили москвичи Артём и Елизавета. Пара приехала отдохнуть в нашем регионе, встретиться с друзьями. Молодые люди также решили познакомиться с историей Кирова. В туристско-информационном центре они заказали экскурсию.
Там же им выдали карту гостя. Получить карту гостя могут все путешественники, для этого следует заполнить анкету в региональном туристско-информационном центре.
Ранее мы сообщали, что африканские студенты не поехали домой из Кирова на Новый год.
Фото: vk.com/cic43