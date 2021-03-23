В Кировской области добыли гигантского волка

Очень крупного волка добыли охотники в Кикнурском районе. Об этом рассказал на портале Охотники.Ру «бывший главный охотник области» Виктор Бушменев.

В конце января стая волков поселилась рядом с кабанами. Из-за высоких сугробов хищникам было сложно добывать пищу, и они начали «давить» молодых кабанов. Вскоре стаю выследили егеря.

Было организована трехдневная охота, в ходе которой добыли трех волков. Вес одного из них составил 58 килограммов.

Всего на 16 марта в Кировской области было добыто 183 серых хищника. На первом месте по отстрелу волков – охотники Верхнекамского района.

Контроль за численностью волков необходим: если его не будет, хищники начинают разбойничать, таскать собак и пугать людей. Поэтому так важно сохранять баланс.

— Волк – смертельный враг для сельских жителей, — написал Виктор Бушменев на своей странице «ВКонтакте».

Ранее мы писали, что в Малмыжском районе добыли черную волчицу.