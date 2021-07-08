В Кировской области дома МУП «ЦКС» исключены из реестра лицензий

Государственная жилищная инспекция Кировской области приняла решение о прекращении с 1 июля действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами МУП «ЦКС».

Причиной стали грубые нарушения лицензионных требований. О принятом решение проинформирована администрация Кирова.

За последнее время в регионе лицензий лишились ещё несколько управляющих компаний: ООО «Луч», ООО «ЖСК», ООО «УК Почин», ООО «УК Ленинского района», ООО «УК «Доверие».

«Ведётся постоянный контроль в сфере управления многоквартирными домами. В отношении организаций, которые допустили грубые нарушения лицензионных требований, запускается механизм аннулирования лицензии. Недобросовестные компании должны уйти с рынка управления многоквартирными домами», — прокомментировали в ГЖИ.