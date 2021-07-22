В Кировской области двое детей выпали из открытых окон

8-летняя девочка получила травмы в Кирово-Чепецке, 14-летний мальчик пострадал в Омутнинске.

Жители Кирово-Чепецка обсуждают происшествие, случившееся накануне вечером. Из окна выпала 8-летняя девочка. Всё случилось в одном из домов на проспекте Россия.

По предварительным данным, ребёнок навалился на москитную сетку и упал с высоты 3 этажа. Малышку доставили в больницу. Проводится проверка.

Аналогичное происшествие случилось вчера и в Омутнинске. Там из окна второго этажа выпал 14-летний мальчик. Он получил травмы. Пришлось вызывать санавиацию. Юношу доставили в кировский центр травматологии. Обстоятельства выясняются.

Как уточнили в УМВД России по Кировской области, всего с начала 2021 года зафиксировано 9 случаев, когда дети падали из окон.

Правоохранители призывают взрослых — быть бдительными и соблюдать меры безопасности. В частности, не оставлять детей одних без присмотра во время проветривания помещений. Отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы малыши не могли самостоятельно забраться на подоконник. Установить на окна специальные фиксаторы и постоянно объяснять ребёнку, что забираться на подоконник небезопасно.

Фото: kumertime.info