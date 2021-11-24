В Кировской области подросток устроил пьяные гонки, которые закончились в кювете

В Кировской области подросток устроил пьяные гонки, вылетел в кювет и разбил машину. О происшествии сообщил телеграм-канал SHOT.

16-летний Влад и 18-летний Данила по прозвищу Демон из поселка Рудничный решили навестить друзей в Кирове. В областной центр молодые люди отправились на машине родителей Данилы. По пути «блогеры» вели стрим в соцсетях.

В Кирове парни попали на застолье, а затем поссорились. Данила отправил Влада спать в машину. Это стало ошибкой – подросток отправился кататься по городу. Но далеко уехать не получилось: машины вылетела в кювет.

К счастью, обошлось без травм – юный водитель отделался только испугом. «Не надо скорую, меня Демон убьет, я его машину разбил», — говорил после аварии подросток.

Однако уйти от ответственности не удалось. На Влада составили протокол за пьяную езду. А мать Данилы собирается написать заявление об угоне автомобиля.

Видеозапись происшествия здесь.