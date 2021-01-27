В Кировской области двое разбойников задушили и сожгли женщину

ЧП случилось 25 марта. Двое жителей Даровского района пришли в гости к своим знакомым, когда те спали. Мужчины задушили 55-летнего хозяина дома подушкой и забрали вещи: телевизор, триммер, банковскую карту и набор ножей.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники подожгли дом с помощью зажигалки. Здание выгорело полностью. В огне погибла 78-летняя мать хозяина дома.

Украденные вещи подозреваемые продали, а картой какое-то время расплачивались в магазинах. Позже мужчины были задержаны.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по 4 статьям Уголовного кодекса. В настоящее время все доказательства собраны. Материалы дела переданы в суд.

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