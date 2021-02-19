В Кировской области егерь провалился под лед

Инцидент зафиксирован в Слободском районе.

В слободское общество охотников некоторое время назад обратились жители деревни Салтыки. Они сообщили, что рядом с населённым пунктом постоянно ходит волк. Хищника видели и в других деревнях, расположенных поблизости. При этом волк ел собак и кошек. Люди просили избавить их от зверя.

В результате местный егерь начал выслеживать волка. Он обнаружил его следы, несколько раз чуть было не настигал. Хищник всё равно успевал скрыться в лесах.

Несколько дней назад волк утащил очередную собаку. После этого егерь поставил капканы. В один из них попался зверь. Однако волк сумел оторвать привязь и снова скрылся в лесу. Егерь отправился по его следу, несмотря на сильный мороз.

Во время погони мужчина провалился под лёд речки, протекающей в лесу. Он сумел выбраться и добраться до дома. К счастью, не пострадал. На следующий день была устроена массовая охота. Волка добыли.

Обо всём этом написали большой материал журналисты издания «Центр города Слободской». По словам егеря и охотников, охота на волка является опасным и трудным делом.

Ранее мы писали, что В Кировской области с начала февраля добыто полсотни волков.

Фото: goodfon.ru