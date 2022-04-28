В Кировской области экс-сотрудника УФСИН оштрафовали за взятку на 750 тысяч рублей

В Кировской области вынесли приговор сотруднику УФСИН, обвиняемому в получении взятки.

По данным следствия, бывший замначальника ФКУ ИК-27 УФСИН России по Кировской области брал деньги за незаконные действия и бездействие в пользу осужденного, который отбывал наказание в «его» колонии. Деньги сотрудник получал как лично, так и через посредника.

Факт взяточничества был раскрыт при участии сотрудников УФСБ. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по 2 статьям УК РФ.

В ходе следствия вина уже бывшего заместителя начальника была доказана. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 750 тысяч рублей и на 3 года лишил права занимать госдолжности.