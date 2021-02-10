В Кировской области еще в одном селе ввели карантин

Теперь в регионе неблагополучны по бешенству 4 населенных пункта.

В конце января в село Сезенево Зуевского района забрела бешеная лисица. После этого сотрудники ветуправления начали проверять всех животных, восприимчивых к этому опасному вирусу, и проводить вакцинацию.

Минлесхоза информирует, что глава региона подписал документы о введении карантина в селении и на прилегающих к нему охотничьих угодьях.

Добавим, село Сезенево стало 4 пунктом, где обнаружили бешенство животных. Сейчас опасный вирус зафиксирован также на территории Зуевского, Куменского и Уржумского районов.

Фото: s.poembook.ru