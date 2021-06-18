В Кировской области ещё один лосёнок вышел к людям

Неравнодушные жители просят ответственных лиц оказать помощь животному.

На улицах посёлка Пинюг Подосиновского района замечен необычный гость. Около одного из подворий люди увидели лосёнка. Животное небольшое. Предположительно, лось появился на свет этой весной. Однако визуально его матери рядом видно не было.

Очевидцы выложили снимок в местные сообщества. Они надеются, что благодаря интернету ответственные лица примут меры и позаботятся о маленьком лосе. Однако, где животное сейчас, не сообщается. В комментариях под записью указано, что местные жители сами пытаются связаться с заповедником в Костромской области, где выхаживают маленьких лосей.

Кстати, недавно в Костромскую область доставили лосёнка, который в начале мая пришёл из леса на ферму в Котельничском районе. Тогда сотрудники хозяйства приютили его в одном из помещений и обеспечили пищей. https://kirovpravda.ru/v-kirovskoy-oblasti-sotrudniki-fermy-priyutili-losyonka/

Также в начале июня маленький лось вышел к людям уже в деревне Машарань Пижанского района.

Фото: Антонина Савина