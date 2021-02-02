В Кировской области есть озеро, из которого слышен колокольный звон

Водоём относится к числу самых мистических мест нашего региона.

Информация о необычном водоёме появилась в паблике «ПОЗИТИВНЫЕ ПОЛЯНЫ». Пользователи интернета сразу же обратили внимание на публикацию. Многих заинтересовало расположение и происхождение озера.

Известно, что озеро находится в Пижанском районе. Его название Лежнинское. Главная особенность — глубина. Она достигает 36,6 метров. Это самый глубокий водоём Кировской области.

О происхождении этого места сложены легенды. Самая романтичная из них рассказывает о том, что раньше здесь стояли две деревни — Лежнино и Мокрецы. Местные жители провинились перед богом. Он разгневался и в одну ночь населённый пункт ушёл под землю. Провалилось всё: дома, люди, строения и даже часовня. На месте образовалось озеро.

По словам путешественников, в водоёме порой можно видеть всплывающие из глубины брёвна. Это брёвна от ушедших под землю строений. А в туманную погоду люди даже слышат колокольный звон, который исходит из глубины Лежнинского озера.

Фото: vk.com/43portal