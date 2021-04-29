В Кировской области есть самодельный Lamborghini

Крупное автомобильное издание опубликовало большой материал про необычный автомобиль.

На российском портале CARakoom.com появилась статья, заголовок которой сразу привлекает внимание «Самодельный Lamborghini LM002 из Кировской области — автомобиль «Мечта». Она — о преображении одной машины.

Известно, что сначала автомобиль был седаном, а потом превратился во внедорожник. Как отмечают журналисты, у самодельного транспорта два моста. Предположительно один заимствован от УАЗа, второй от Волги. Фары умелец взял от разных моделей ВАЗа.

Привлекательно смотрятся и угловатые обводы кузова. Они соответствуют моде 80-х годов прошлого века. Журналисты подчеркнули, что самоделка напомнила им внедорожник Lamborghini LM002. В частности стилистическим исполнение кузова.

Авторы материала сообщили, что хотели бы познакомиться с умельцем, который создал такой автомобиль. Но пока они с ним не знакомы. Известно только, что мастер живёт в Кирово-Чепецке.

Фото: carakoom.com