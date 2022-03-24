В Кировской области ежедневно реализуют 2,1 тыс. т молока

В Кировской области ежедневный объём реализованного молока составляет 2,1 тыс. тонн.

По данным регионального минсельхоза, это на 4,3% больше уровня прошлого года.

Свыше ста тонн сырого молока в сутки реализуют хозяйства Кумёнского (247,9 т), Зуевского (196,9 т), Оричевского (174,2 т), Немского (136,3 т), Кирово-Чепецкого (123,6 т), Орловского (104,5 т) и Советского (101,8 т) районов.

Среднесуточный надой молока на одну корову составляет 22,9 кг. (+0,4 кг. к прошлому году. Лидеры — Кумёнский (28 кг) и Слободской (26,1 кг) районы.