В Кировской области финансово поддержат молодых педагогов

В региональном министерстве образования подписано распоряжение о предоставлении социальной выплаты молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и принятым на работу в областные государственные и муниципальные образовательные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2020 году денежную выплату получат 197 человек, приступивших к работе в прошлом году, и 222 специалиста, которые пришли в образовательные организации в этом учебном году.

По данным мониторинга на начало учебного года, всего в образовательные организации в 2020 году пришли 227 молодых специалистов. Из них наибольшее количество в организации города Кирова – 118 человек. 83 молодых специалиста трудоустроились в образовательные организации в муниципальных районах и округах. Все они могут претендовать на получение социальной выплаты в размере 50 или 100 тысяч рублей, в зависимости от того, в каком населённом пункте приступают к работе – в городских округах либо сельской местности.

Так, Виорика Безмогорычная приступила к работе в основной общеобразовательной школе поселка Кордяга Зуевского района с 1 сентября 2020 года.

– Окончила в этом году Вятский колледж культуры и решила вернуться в свою родную школу молодым специалистом – сейчас веду уроки музыки и изобразительного искусства в небольшой сельской школе, где учатся 63 человека. В управлении образования Зуевского района подсказали, что я могу претендовать на социальную выплату молодым педагогам, – рассказала Виорика.

Девушка подала документы в министерство образования, поскольку твёрдо уверена, что отработает в школе положенные три года и свяжет свою дальнейшую жизнь с системой образования.

Среди получателей социальной выплаты немало молодых педагогов, получавших образование по целевым договорам. Одна из них – Виктория Бокова, учитель основной общеобразовательной школы деревни Зимник Кильмезского района. В этом году девушка окончила ВятГУ и по условиям целевого обучения трудоустроилась в сельскую школу Кильмезского района. Сейчас она преподаёт русский язык и математику в 5-х и 6-х классах.

В соответствии с предусмотренным порядком выплата производится два раза – в первый год трудоустройства выплачивается 50%, оставшаяся половина выплачивается на следующий год. А всего молодые специалисты берут на себя обязательство отработать в организациях системы образования не менее трёх лет. В случае досрочного увольнения они будут обязаны вернуть выплаченные средства в бюджет области.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов:

– В регионе уделяется серьёзное внимание поддержке молодых педагогов. В перечень финансовой поддержки кроме социальной выплаты входят также единовременные денежные пособия, которые выплачиваются специалистам, приступившим к работе в областных государственных и муниципальных образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных в сельских населённых пунктах.

Такое пособие в 2020 году получили 33 начинающих педагога.