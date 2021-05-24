В Кировской области гаишники спасли женщину, стоявшую на краю моста

Инцидент произошел в поселке Красная Поляна Вятскополянского района.

К инспекторам ДПС, патрулировавшим улицы, обратился водитель. Мужчина сообщил, что на мосту через Вятку и железную дорогу стоит женщина и, возможно, хочет спрыгнуть вниз.

Автоинспекторы выехали на указанное место и обнаружили женщину, стоящую за металлическим ограждением. Один из сотрудников запросил помощь в дежурной части. Второй в это время начал разговаривать с женщиной.

Полицейским удалось убедить ее не принимать поспешных решений и вернуться на пешеходную часть. В это время к мосту подъехали медработники, которые оказали женщине помощь.

Ранее мы писали, что в Кирове спасли женщину, сорвавшуюся с обрыва.