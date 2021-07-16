В Кировской области газопроводы подведут к 19 тысячам домовладений

До конца 2022 года в Кировской области газопроводы должны быть бесплатно доведены к 19 000 земельных участков.

Об этом заявил глава региона Игорь Васильев на встрече с новым гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Киров» и АО «Газпром газораспределение Киров» Александром Чиликиным.

Кировская область успешно сотрудничает со структурами «Газпрома». Сейчас перед регионом и компанией стоят новые задачи.

«По поручению президента необходимо до 31 декабря 2022 года провести догазификацию региона. Газопровод должен быть бесплатно подведен к земельным участкам потенциальных потребителей, которые живут в газифицированных населенных пунктах, но все еще не подключены к сетям. Это порядка 19 тысяч домовладений», — сказал Игорь Васильев.

Кроме того, правительство области совместно с «Газпромом» разработало Программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 гг. Она предполагает газификацию 83 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях области, где проживает свыше 52 тысяч человек.

В ближайшее время завершится строительство 74,6 км распределительных газопроводов в Слободском и д. Стулово. К сетям природного газа подключат более 10 тысяч домовладений и квартир.