В Кировской области горит трава с банями и домами

За выходные с 30 апреля по 3 мая включительно на территории Кировской области зарегистрировано 48 пожаров, сообщили в ГУ МЧС.

Из них 18 выездов было на пал сухой травы на общей площади более 12 га. Одно из возгораний сухой травы, произошедшее вчера в 10:45, уничтожило не только её саму на площади 200 кв. метров, но также баню и дощатую хозпостройку в селе Спас-Талица Оричевского района. Вероятно, кто-то неосторожно обращался с огнём.

1 мая в 19:34 в д. Каменный Ключ Малмыжского района сгорел частный жилой дом с гаражом и другими постройками. Предполагаемая причина – короткое замыкание.

На следующее утро в 08:05 в садовом товариществе «Матанцы-92» на одном из участков огонь уничтожил садовый дом с пристроем и беседкой. Рассматривается та же причина возгорания.