В Кировской области готов проект газификации еще двух районов

В Кировской области спроектированы газопроводы в Зуевском и Нолинском районах. Общая протяженность 6 объектов превышает 35 километров. Их строительство запланирована на 2022-2023 годы.

Проект газопроводов создавался в рамках Программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Благодаря новым сетям газ получат более 90 домов в Зуевском районе и 345 домов в Нолинском. Также будут созданы условия для газификации ряда деревень: Городище, Березник, Большие Пасынки, Чащино, Сомовщина, Варнаки и села Ботыли.

— Газификация будет способствовать развитию территорий. Результатом станет появление новых производств, повышение эффективности существующих и создание новых рабочих мест, — отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Напомним, что до конца 2021 года в регионе будет построено 65,7 километра межпоселковых газопроводов к 23 населенным пунктам. Также планируется завершить проектно-изыскательские работы по межпоселковым газопроводам протяженностью 136 километров. Это даст возможность провести газ в более чем 4 тысячи домов.

Ранее мы писали, что газифицирован город Слободской.