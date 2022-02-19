В Кировской области готовы принять до 500 эвакуированных из ДНР и ЛНР

Кировская область готова прямо сейчас разместить 500 вынужденных переселенцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом сообщил сегодня в телепрограмме RT «Летучка» губернатор Игорь Васильев. Он подчеркнул, что беженцам будут предоставлены комфортные условия проживания в новом строящемся микрорайоне Кирова, медицинская, социальная и психологическая помощь, а при необходимости – рабочие места. Вопрос прорабатывается. Возможны и другие резервы, их будет обсуждать создаваемая рабочая группа.

– Мы не можем оставаться в стороне, когда требуется помощь тысячам женщин и детей, – сказал глава региона.

Как известно, вчера руководители ЛНР и ДНР призвали женщин с детьми и пожилых людей временно покинуть территории и переждать возможные боевые действия в России. Объявлена мобилизация солдат запаса и всех мужчин. В Ростовской области созданы пункты массового размещения приезжих. Кировская одной из первых в России откликнулась готовностью протянуть руку помощи, было проведено совещание в правительстве по комплексу мер поддержки.