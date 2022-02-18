В Кировской области готовятся встретить 100-летний юбилей пионерии

Кировская область снова услышит дружное «Будь готов!»

Впервые за десятки лет в регионе на уровне правительства области начата подготовка к официальному празднованию Дня пионерии. Повод этом году особый: 100 лет со дня создания организации, в которой участвовали поголовно несколько поколений населения страны.

Вчера состоялось первое заседание организационного комитета под руководством зампредседателя облправительства Андрея Маури. Участники обсудили план основных действий и получили поручения по реализации. Планируется масштабное мероприятие на Театральной площади, большая историческая выставка; в школах организуют просветительские мероприятия, включая классные часы и тематические экспозиции.