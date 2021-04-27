В Кировской области границы особо охраняемых территорий не изменят

Государственная Дума рассмотрит изменения федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». По мнению инициаторов – депутатов Думы Ставропольского края, важно установить единые основания и процедуры изменения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Что может измениться с принятием изменений в Кировской области? Об этом рассказала региональный министр охраны окружающей среды Алла Албегова.

— В настоящее время изменение границ особо охраняемых природных территорий регулируется нормативными правовыми актами регионов.

Согласно законопроекту, менять границы природных заказников

и памятников природы регионального значения допускается, если увеличивается их площадь или если часть природной территории включается в состав ООПТ федерального значения. Это одна часть предлагаемых поправок, которая не вызывает возражений с точки зрения охраны природы.

Вторая часть – это изменение границ в том случае, если часть природной территории нужно использовать под хозяйство. И в этой части данный законопроект направлен на определение механизма возможного изъятия части земель природно-заповедного фонда в связи с необходимостью их хозяйственного освоения, которое в настоящее время запрещено законодательством об охране окружающей среды.

Законодательно закрепленная возможность изменения границ

в сторону уменьшения территорий природных территорий может привести к нарушению целостности уникальных природных ландшафтов, нарушению мест обитаний и путей миграций животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения.

Поэтому принятие данного законопроекта может привести к значительному уменьшению площадей особо охраняемых природных территорий регионального значения.

В Кировской области вопросы изменения границ и режима особой охраны региональных особо охраняемых природных территорий урегулированы областным законодательством. Для Кировской области данный законопроект не актуален.