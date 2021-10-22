В Кировской области «Хендэ Солярис» улетел в кусты с заснеженной трассы

Из-за снегопада 21 октября в Кировской области резко возросло количество аварий. За сутки на дорогах региона случилось 9 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Так, в Белохолуницком районе на трассе Белая Холуница – Быданово – Вохма 31-летний водитель «Хендэ Солярис» потерял управление на скользкой дороге. Автомобиль вылетел с проезжей части в кусты и перевернулся.

В результате происшествия пострадала 33-летняя пассажирка иномарки. Водитель отделался испугом.

Ранее мы писали, что вчерашнее утро в Кирове началось со снежных аварий.