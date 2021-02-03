В Кировской области хотят продавать алкоголь с утра пораньше

Изменить время продажи спиртного предложили депутаты областного Заксобрания. Парламентарии предложили сдвинуть нижнюю границу времени — продавать алкогольные напитки не с 10, а с 8 часов утра. Запрет на продажу спиртного в праздники будет сохранен.

Авторами законопроекта стали Владимир Яговкин и Юрий Терешков. По их мнению, мер регулирования продажи алкоголя в регионе и так хватает. При этом слишком строгие ограничения могут стать причиной развития нелегального алкобизнеса. Не успев купить алкоголь в положенное время, покупатели идут в недобросовестные магазины или покупают напитки с рук. Это небезопасно, отмечает Владимир Яговкин.

Отражается нелегальный бизнес и на областной казне. В 2018 году областной бюджет недополучил около 800 миллионов рублей из-за торговли суррогатами. Принятие законопроекта напротив позволит казне получить прибыль. Как подсчитал Юрий Терешков, она может составить до 100 миллионов рублей в год.

В настоящее время проект закона отправлен на согласование. Параллельно с расширением времени продажи алкоголя депутаты рассмотрят вопрос об ужесточении ответственности за несанкционированную продажу алкоголя.

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