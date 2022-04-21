В Кировской области идет капитальный ремонт школ

В текущем году по всей стране ведется масштабное строительство школ ­– до конца 2022 в регионах РФ будет построено 284 школы. К 2025 должно быть построено не менее 1300 школ. Также реализуется заявленная президентом России Владимиром Путиным программа капитального ремонта школ – только в 2022 году будут отремонтированы 1653 школы.

Напомним, в прошлом году с инициативой о масштабном обновлении школ, построенных десятилетия назад, к главе государства обратился руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование», губернатор Кировской области Игорь Васильев. Президент поддержал инициативу.

Капремонт и оснащение

Речь прежде всего идет о ремонте учебных заведений в сельской местности. В первый этап программы (на 2022 год) включены 15 школ Кировской области. На эти цели из федерального бюджета нашему региону уже выделено 427,4 млн рублей.

– Я всегда говорил и буду говорить: неважно, где родился ребенок, – нам нужно обеспечить ему равные со всеми возможности для получения образования, – подчеркивает Игорь Васильев. – Но капитальные ремонты – это не только «пол, стены, потолок», это и современное оборудование. И я рад, что президент поддержал мою инициативу об одновременном с капремонтом переоснащении школ.

В настоящее время в школах села Новая Смаиль и деревни Кинерь Малмыжского района ремонтные работы уже начаты. Заключены контракты, подрядчики завозят на объекты строительные материалы.

В школе села Новая Смаиль идет замена оконных блоков. Контракт заключен также на замену дверей, электропроводки, проведение отделочных работ внутри здания, ремонт полов и потолков.

В школе деревни Кинерь обучается всего 38 детей, и для них также будут созданы самые современные условия.

Подготовка к началу ремонтов ведется и в других образовательных учреждениях. На объекты в Верхнекамском, Подосиновском и Куменском районах завозят строительные материалы. В школах Белохолуницкого, Нолинского, Орловского районов подрядчики приступили к выполнению работ.

Также продолжается работа по внесению школ, здания которых нуждаются в проведении капитальных ремонтов, в специальную федеральную форму. Директора школ уже получили доступ к федеральной форме ОО-2, в которую необходимо выгрузить заранее подготовленные сметы. Позже все заявки будут рассмотрены Министерством просвещения, и Кировская область может стать участником программы в 2024 – 2025 годах.

По плану и в срок

Как заявляет заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, строительство и ремонт школ в субъектах РФ идет согласно плану. Все принятые обязательства по вводу в эксплуатацию школ должны быть исполнены в 2022 году.

— Главной нашей задачей на 2023 год является обеспечение 100% доступности дошкольного образования и ликвидация третьей смены обучения, – подчеркивает Татьяна Голикова.

В Кировской области вопросы возведения новых образовательных учреждений находятся на личном контроле губернатора, руководителя комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игоря Васильева.

Сегодня продолжается строительство школы на 1000 мест в микрорайоне Радужный города Кирова, а также школы на 300 мест на улице Пролетарской.

До 2025 года в областном центре планируется построить еще 12 учреждений образования: 7 новых школ (в районе Зубаревского леса на 1500 мест, в п. Ганино на 1100 мест, в мкр Долгушино на 1100 мест, на пр. Строителей, 29 на 1000 мест, в мкр. Озерки на 1100 мест, в мкр Чистые пруды на 1100 мест, школа на 1500 мест на земельном участке бывшего КВАТУ) и 5 пристроев к существующим школам (№ 30, № 53, № 58, № 48, № 66). Также в 2023 – 2024 годах предполагается построить школу в Нолинске на 500 мест.

Строительство новых школ позволит решить вопрос с обучением детей во вторую смену, разгрузить образовательные организации как в центре города, так и в новых микрорайонах.

Добавим, что министерство просвещения РФ продлило прием заявок на участие в третьей волне конкурсного отбора на строительство новых школ. От Кировской области направлена заявка на строительство еще пяти новых образовательных организаций.