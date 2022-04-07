В Кировской области идет подготовка к пожароопасному сезону

В Кировской области началась подготовка к весенне-летнему пожароопасному сезону. Распоряжение об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в 2022 году подписал председатель правительства Александр Чурин.

Вопрос пожарной безопасности рассматривался на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС еще 3 марта. Тогда губернатор Игорь Васильев поручил активизировать работу профильных органов и направить все силы на подготовку к предстоящему пожароопасному сезону.

Согласно документу, собственники территорий, прилегающих к лесам, должны будут очистить участки от сухой травы, валежника и мусора. Не должно здесь быть и горючих материалов.

Главам муниципальных образований поручено обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности. Особое внимание следует уделить состоянию источников наружного противопожарного водоснабжения, устройству подъездов к источникам воды и оснащению территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров.

Также к потенциальным пожарам должны быть готовы все подразделения пожарной охраны.