В Кировской области идёт подготовка к дорожному сезону

В этом году дорожники отремонтируют 180 км кировских трасс и более 260 метров мостов.

В нынешнем году дорожный фонд Кировской области получил рекордный объем средств — 10,8 млрд. рублей. На эти деньги в весенне-летний сезон в регионе должны привести в нормативное состояние 180 км дорог и более 263 пог. м мостов. На большинство объектов уже заключены контракты. На оставшиеся договоры будут подписаны в ближайший месяц.

— Подготовка к дорожному сезону-2022 началась в регионе еще осенью 2021 года, — отмечает губернатор Кировской области Игорь Васильев. — Сформирован перечень участков улиц (с учетом мнения граждан), подлежащих к ремонту, подготовлена проектная документация и началась работа по отбору подрядных организаций. Приоритет в выборе объектов отдается автодорогам, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а также дорогам, ведущим к социально важным объектам.

К ремонтным работам подрядчики должны приступить как только сойдет снег, то есть в апреле – мае.

На дороги выйдет строительная техника «Вятавтодор» и ГДМС. Сейчас компании заготавливают материал для производства асфальтобетонных смесей. Их потребуется более 300 тысяч тонн.