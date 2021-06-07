В Кировской области ищут мальчика, который ушел купаться

В поселке Подрезчиха Белохолуницкого района пропал 9-летний мальчик.

6 июня около 11 часов Тимур Ч. ушел из дома и вечером не вернулся. В настоящее время пропавшего ищут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В воскресенье в Белохолуницком районе работали 6 экипажей.

По неподтвержденной информации, мальчик мог уйти купаться. Об этом написал в комментариях местный житель.

— Он ушёл купаться с друзьями, похоже. Мы рыбачили рядом и слышали, как на противоположном берегу шли дети, одно из них звали Тимур.

Так это или нет, в группе поискового отряда не сообщается. Поиски продолжаются.