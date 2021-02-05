В Кировской области ищут очевидцев ДТП с перевертышем

Авария случилась 4 февраля на трассе Подгорена – Шихово. По словам участников ДТП, машина уходила от столкновения и вылетела в кювет. Автомобиль, спровоцировавший аварию, скрылся с места происшествия.

— Если есть свидетели ДТП с видеорегистратором, прошу сообщить. Телефоны 8-951-351-98-95, 8-982-810-41-73, — такое сообщение появилось сразу в нескольких городских пабликах.

Несмотря на серьезность повреждений авто, погибших в ДТП нет. Отметим, что в сводках ГИБДД за прошедшие сутки информации об этой аварии нет.

Ранее мы писали, что в ДТП в Куменском районе пострадала маленькая девочка.