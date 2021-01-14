В Кировской области из детского сада эвакуировали детей

Всё произошло в селе Шурма Уржумского района.

Сегодня в первой половине дня случился пожар в здании, которое относится к детскому садику, расположенному в селе Шурма Уржумского района. Там произошло возгорание. Пожарная охрана прибыла оперативно.

Оказалось, что горит пищеблок. Это отдельно стоящее здание, но оно находится близко к детскому саду. Поэтому было принято решение эвакуировать малышей и педагогов. После эвакуации их разместили во втором корпусе садика.

Пожар тушили три расчёта. Были задействованы областная пожарно-спасательная служба и муниципальная охрана. В результате удалось справиться с огнём. Никто не пострадал. Немного обгорело само строение.

Фото: vk.com/shurmaa, 43.mchs.gov.ru