В Кировской области из садика эвакуировали детей

22 апреля в Вятских Полянах прошла учебная эвакуация в детском саду №6 «Рябинка».

По замыслу, в здании детсада произошло задымление, в результате которого сработала пожарная сигнализация. В течение нескольких минут персонал собрал детей и вывел их на улицу на безопасное расстояние.

После учебной эвакуации сотрудники пожарной части показали воспитанникам садика пожарную технику, спасательный инвентарь и боевую одежду и продемонстрировали, как пользоваться огнетушителем.

В ГУ МЧС подчеркнули, что во время таких тренировок дети учатся в случае ЧП не паниковать, а быстро и организованно покидать место происшествия.