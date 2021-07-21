В Кировской области из-за молнии сгорело 100 рулонов соломы

Подробности случившегося сообщили в администрации Уржумского района.

В деревне Русское Тимкино, которая находится в Уржумском районе, произошёл сильный пожар. На днях там вспыхнула солома. Предположительно, возгорание возникло из-за грозы. Точнее в рулоны ударила молния.

Огонь начал быстро распространяться. Известно, что рулоны соломы были сложены вместе. Сотрудники хозяйства кинулись спасать рулоны. Часть действительно удалось оттащить в сторону.

Как пояснили в администрации Уржумского района, всего сгорело 100 рулонов соломы. Пожар ликвидировали. Обстоятельства выясняются.

Напомним, непогода в этом году порой влечёт серьёзные разрушения. Так, на днях сразу в нескольких районах Кировской области прошёл град, который повредил автомобили.

Фото: slutsk24.by