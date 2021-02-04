В Кировской области из-за потепления замечена природная аномалия

Сразу в нескольких районах начали распускаться почки.

Внимательные жители региона заметили, что на деревьях начали появляться бутоны и цветочные серые почки вербы. Такое наблюдается на западе и в центральной части Кировской области.

О набухающих почках написали жители Слободского. Предвестников весны заметили лыжники на местной трассе биатлонистов. В паблике «Любительская Метеорология в Кирове» опубликована аналогичная запись. О появлении первых в 2021 году почек на вербе сообщают жители Шабалинского района.

Обычно почки начинают распускаться весной, ближе к апрелю. Начало февраля для таких процессов не подходит. Ведь впереди ещё будут морозы. По словам специалистов, бутончики сейчас — это аномалия, вызванная оттепелями, которые периодически накрывают Кировскую область.

Фото: vk.com/club187988711, vk.com/meteokirov