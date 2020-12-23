В Кировской области из заброшенного дома к людям вышли 7 щенков

История с хорошим концом произошла в декабре в Омутнинском районе. В поселке Черная Холуница 7 щенков вышли к людям из двора брошенного дома. Подробности происшествия рассказали «Омутнинские вести».

По словам руководителя организации «Рука помощи» Александры Шулаковой, возраст щенков – около 2 месяцев. Мать малышей не нашли. Возможно, с ней что-то произошло.

Сейчас зоозащитники и местные жители подкармливают щенят и ищут им новый дом.

Правда, пока что желающих приютить малышей не слишком много – откликнулся всего один человек. Как говорит Анастасия, причина, вероятнее всего, в том, что сейчас зима. А в деревнях собак предпочитают брать весной, чтобы к холодам они выросли.

Ранее в деревне Ежово Омутнинского района были благополучно пристроены 4 кошки. Животных бросила в доме хозяйка.

Вчера мы рассказывали, что псу с капканом на морде нашли новых хозяев.

Фото: vk.com/obovsemomutninsk