В Кировской области измеряют температуру воздуха трофейным термометром

По подсчётам прибору уже больше 80 лет. Он — военный трофей.

В Оричевском краеведческом музее находится большое количество самых разных военных экспонатов. Большинство из них касаются не военных операций, а обычного быта солдат. Так, есть бритвенные принадлежности, записная книжка, номер старинной газеты.

Есть и необычный экспонат. Термометр, который привёз местный житель в качестве военного трофея из города Кенигсберга. Имя местного жителя — Иван Широнин. Он прошёл всю войну. Награждён многими медалями, орденами.

Завершил военный путь Иван в поверженном Кенигсберге. Из этого города он привёз термометр. Особенность этого музейного экспоната в том, что он исправно работает.

Сотрудники измеряют им температуру воздуха в помещении, несмотря на то, что прибору не меньше 80 лет.

Фото: oiskra.ru