В Кировской области износ парка автобусов составляет почти 90%. Что должна исправить транспортная реформа?

О том, что в Кировской области чуть ли не ужаснейшая ситуация в сфере транспорта говорится не один год. Специалисты отрасли регулярно отмечают, что транспортная система региона очень устарела и требует серьезных изменений. Ежегодно областные, городские и районные депутаты утверждают расходную часть для перевозчиков, которые, грубо говоря, выживают. Однако даже эти субсидии не позволяют покрыть все расходы, поэтому компании банкротятся либо уходят с рынка.

На сегодняшний день в 30% районов области отсутствует пассажирское сообщение с областным центром. Не осуществляются регулярные перевозки по 11 межмуниципальным маршрутам. Жители в районах области, где итак небольшие зарплаты, вынуждены тратить большие деньги, чтобы добраться до райцентров. Например, такая ситуация сложилась в Санчурском районе, на днях критически обострилась и в Вятскополянском, где администрация местной автоколонны не может найти деньги даже на выплату зарплат своим сотрудникам. И это не говоря уже об обновлении автопарка, который, по информации специалистов, изношен аж на 90%. Однако никаких подвижек, предложений и планов по обновлению транспорта ранее не было, хотя тариф вырос в прошлом году.

Нельзя не согласиться с кировчанами, которые постоянно отмечают плохое обслуживание пассажирских перевозок: грязные салоны, подчас хамское отношение сотрудников транспорта, неудобное расписание движения, а в только что застроенных микрорайонах жителям приходится добиваться продления существующих маршрутов или появления новых. Не говоря уже о загазованности воздуха от выхлопов.

Свет в конце тоннеля

Все существующие проблемы в этом году обнажила пандемия коронавируса, которая еще сильнее срезала доходную часть пассажирских перевозок в связи с падением пассажиропотока. На поддержку отрасли из областного бюджета было направлено 135 млн рублей, которые покрыли лишь часть расходов у перевозчиков.

Областное правительство вышло с предложением кардинально изменить систему управления транспортной отраслью в регионе, заявив о переходе на систему брутто-контрактов. Переход на новую систему позволит перевозчикам, грубо говоря, не драться за пассажиров, от которых зависит их существование. Теперь же предлагается, что оплату они будут получать за фактически выполненную работу: оплата будет вестись исходя из 1 км пробега. Контракты заключаться на период жизненного цикла транспортного средства сроком до 7 лет. В контрактах будут прописаны условия работы на том или ином маршруте, в том числе по подвижному составу. Таким образом, перевозчики смогут распланировать свою хозяйственную деятельность сразу на несколько лет, заложив в расходы закупку новой техники в лизинг, зарплату персонала. Сейчас же с перевозчиками контракты заключаются на один-два года. За этот период компании стремятся заработать как можно больше денег, не задумываясь об обновлении автопарка.

По информации правительства Кировской области, распределять контракты, аккумулировать денежные средства – выручку от платы граждан за проезд — будет транспортный комитет. Отдельно надо подчеркнуть, что при этом осуществлять перевозки смогут действующие муниципальные и частные перевозчики. Речь не идет о создании единой компании. То есть, перевозчики, работающие по системе брутто-контрактов, смогут участвовать в программах по обновлению автопарка на льготных условиях. Сообщается, что лизинговые компании уже подтвердили готовность к сотрудничеству с Кировской областью, нашему региону будет предоставлен льготный период сроком на один год, который подразумевает нулевые платежи. То есть кировские перевозчики смогут год эксплуатировать новый транспорт без обязанности вносить платежи, таким образом, им удастся нарастить финансовую часть. Именно по такой схеме действуют другие регионы по обновлению автопарков. Например, Тверской области по такому механизму удалось обновить более 400 единиц техники.

Для Кировской области планируется закупить автобусы разной вместимости на газомоторном и дизельном топливе, которое соответствует высочайшему экологическому классу. Автобусы будут полностью укомплектованы, в том числе оборудованы кондиционером.

Первым делом перевести на систему брутто-контрактов планируется Кировскую городскую агломерацию: с 2021 года – Киров, а с 2022 года из-за действующих контрактов — Кирово-Чепецк и Слободской. После того как все проблемные вопросы будут отработаны, на новую систему перейдет и вся область.

Для того, чтобы начать работу по преобразованию маршрутов, необходимо перераспределить полномочия по организации пассажирских перевозок от города Кирова на региональный уровень. Это поможет решать вопрос комплексно и системно.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами на внеочередном заседании ОЗС уже 25 декабря. Если закон будет принят, то уже в 2021 году перевозчики города Кирова смогут закупить новые автобусы по льготной программе.

Лизинговые компании уже подтвердили готовность предоставить в следующем году автобусы, договорившись с заводами-производителями о первоочередной поставке техники для Кировской области.

Еще вчера ждали

О том, что область планирует перейти на систему брутто-контрактов, общественность, депутаты и даже перевозчики Кировской области восприняли положительно, добавляя, что это надо было сделать еще вчера.

«Я положительно отношусь к этому законопроекту, так как на сегодняшний день пассажирские перевозки полумертвые, они дожили уже до последнего дня. Переход на новую систему, позволит быстрее принимать решения. А те, кто сейчас поднимает информационную волну, то это частные перевозчики, которые волнуются за свою технику, которая не соответствует экологическому классу, и дымят на улицах. У нас пути другого нет, чтобы спасти отрасль необходимо принимать решения. Пути другого нет», –высказал свое мнение депутат ОЗС Сергей Киселев.

Говоря о частниках, по экспертным оценкам емкость кировского рынка транспортных услуг составляет 3 млрд рублей, большая часть средств платиться за наличный расчет и находится в тени. А новая система обелит прибыль, так как средства будут поступать напрямую в областной бюджет.

Кроме того, удастся оптимизировать маршрутную сеть, исключив дублирующие муниципальные и межмуниципальные маршруты. Например, 21 маршрут (Порошино) на 70% совпадает со 121 (Боровица). Сейчас организация перевозок – это полномочия муниципальных образований, которые обязаны организовать транспортное сообщение их населенных пунктов с райцентрами и Кировом. Однако бюджеты муниципалов не позволяют охватить все населенные пункты, поэтому они ограничиваются лишь центрами, забыв о малочисленных деревнях. Именно такая ситуация обстоит в деревне Лубягино Кирово-Чепецкого района, где автобус ездит два раза в день и только в рабочие дни. Местные жители вынуждены добираться на попутках или ходить пешком, чтобы добраться до Радужного или Кирова. Кроме того, району не выгодно тратить средства на обслуживание маршрута, который ездит в другое муниципальное образование. Передача полномочий на уровень области позволит урегулировать этот вопрос.

На общем заседании в правительстве Кировской области генеральный директор «Автотранспортного предприятия» Денис Пырлог отмечал положительный эффект от перехода на систему брутто-контрактов.

«Будет правильным уйти от погони за выручкой, тому пример опыт Перми: есть контракты, в соответствии с которыми перевозчикам оплачивается километр пройденного времени. И так будет правильно. Больше не будет «хлебных» и убыточных маршрутов. Наше дело – перевезти пассажиров и перевезти качественно. Поэтому идея перехода на брутто-контракты очень хорошая», — прокомментировал Денис Пырлог.

Оптимизация маршрутной сети позволит перевозчикам сократить «перебеги», расходы на ремонт техники и топливо. Сэкономленные средства они смогут направить на погашение лизинговых платежей. Тарифы для покрытия лизинговых платежей повышаться не будут, а область возьмет на себя обязательства по брутто-контрактам, «страхуя» перевозчиков от снижения пассажиропотока за счет твердой цены за 1 км пробега.

В случае принятия законопроекта по организации транспортного обслуживания будет создана рабочая группа с участием заинтересованных представителей депутатского корпуса, с которыми будут обсуждаться этапы по переходу на систему брутто-контрактов.

«Я считаю, что надо поддержать правительство в этом вопросе, потому что из года в год мы рассматриваем вопрос о проблемах транспортного обеспечения граждан в области и городе. Надеюсь, что предложения, которые прозвучали, будут реализованы. Тем более что проведена работа с банками и лизинговыми компаниями. Это позволит обновить парк и выстроить нормальную систему обслуживания граждан в регионе», — прокомментировал депутат ОЗС Геннадий Коновалов.

В целом вся реформа направлена на повышение качества пассажирских перевозок, улучшение экологической обстановки, повышению уровня безопасности перевозок и культуры обслуживания на линиях.