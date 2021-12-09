В Кировской области изъяли 21 кг кондитерской продукции

В областном Россельхознадзоре рассказали о мониторинге качества и безопасности кондитерских изделий.

За 9 месяцев у производителей и продавцов было отобрано и исследовано около 700 проб. Из них 6,9% не соответствовало установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности, 10,7% — по физико-химическим показателям. Патогенная микрофлора, ГМО, гистамин, соли тяжелых металлов и радионуклиды обнаружены не были.

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок, касались несоблюдения условий и срока хранения, отсутствия даты изготовления на маркировочных ярлыках, недостоверной и неполной информации о составе изделий.

В отношении виновных были возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам проверок изъято 12 партий кондитерской продукции общим весом 21 кг.

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