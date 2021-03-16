В Кировской области к людям вышла енотовидная собака

Её заметили автомобилисты.

В паблике «Типичный СЛОБОДСКОЙ» появилось видео, на котором по дороге бежит пушистый зверёк. Автором является водитель автомобиля. Он притормозил и начал снимать животное на телефон.

Небольшая енотовидная собака испугалась автомобиля. Сначала она замерла, а после побежала в противоположную сторону. Далее забралась на снежную обочину и медленно направилась в сторону леса. Водитель пытался её рассмотреть, просил повернуть мордочку, но зверёк скрылся.

Енотовидную собаку заметили на дороге, которая проходит рядом с деревней Пушкари Слободского района. Почему лесное животное вышло к населённому пункту не известно. Возможно, в поисках пропитания.

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Иллюстрации: vk.com/slobodskoy