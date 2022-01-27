В Кировской области количество болеющих коронавирусом превысило 10 тысяч человек

На 27 января число одновременно болеющих коронавирусом жителей Кировской области составило 10105 человек. Об этом сообщается в ежедневной сводке заболеваемости.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 649 новых случаев COVID-19. 7999 пациентов лечатся на дому, 2106 – в стационарах. 167 пациентов лежат в реанимационных отделениях. 17 человек дышат с помощью ИВЛ.

В областном минздраве напоминают, что главной мерой профилактики коронавируса является вакцинация. Ее за последние сутки прошли более 2,3 тысячи человек.

Ранее мы писали, что сегодня в минздраве расскажут об изменениях в работе поликлиник, которые будут введены в связи с новой волной коронавируса.