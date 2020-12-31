В Кировской области коллекторов наказали за настойчивость

Представителей коллекторского агентства оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В суд обратился кировчанин, который рассказал, что его донимают коллекторы. Они постоянно звонят ему на телефон и призывают отдать долг. При этом на самом деле мужчина должником не является. Его перепутали с другим человеком.

Даже после того, как мужчина объяснил суть дела людям, которые ему звонили, они не успокоились. Звонки продолжались. Кировчанин начал записывать разговоры на диктофон. После записи предоставил в суд.

Также он сумел подтвердить, что никакой задолженности у него нет. Суд встал на сторону горожанина. В результате представители коллекторского агентства получили штраф. Сейчас им предстоит выплатить 50 тысяч рублей. Они признаны виновными в совершении незаконных действий.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Кировской области, жители региона, столкнувшиеся с подобной проблемой, могут обратиться за помощью к приставам. Адрес: Киров, улица Московская, 57.

Фото: veved.ru