В Кировской области колонию раскрасили в дымковском стиле

Дымковский корпус появился в колонии №33 в Котельничском районе.

В исправительном учреждении провели капитальный ремонт, который занял несколько месяцев. В рамках работ обновили столовую и детскую игровую комнату, сделали комнату для свиданий, построили дежурную часть и заменили окна.

Вишенкой на торте стал новый «боевой раскрас» здания ИК. На его фасадах нарисовали дымковские узоры.

Украшать колонию помогали осужденные женщины. Они изготовили декоративные цветы и нарисовали картины, которые повесили в комнате для свиданий.

Отметим, что длительные свидания в колонии были возобновлены с 14 сентября.

Ранее мы писали, что кировчанин придумал дымковского динозавра.