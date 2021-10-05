В Кировской области колонию раскрасили в дымковском стиле

Дымковский корпус появился в колонии №33 в Котельничском районе.
В исправительном учреждении провели капитальный ремонт, который занял несколько месяцев. В рамках работ обновили столовую и детскую игровую комнату, сделали комнату для свиданий, построили дежурную часть и заменили окна.
Вишенкой на торте стал новый «боевой раскрас» здания ИК. На его фасадах нарисовали дымковские узоры.
Украшать колонию помогали осужденные женщины. Они изготовили декоративные цветы и нарисовали картины, которые повесили в комнате для свиданий.
Отметим, что длительные свидания в колонии были возобновлены с 14 сентября.
Ранее мы писали, что кировчанин придумал дымковского динозавра.