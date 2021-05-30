В Кировской области легковушка залетела под грузовик

29 мая на Советском тракте легковой автомобиль «Рено Логан» врезался под КамАЗ, едущий впереди. Фото случившегося появились в группе «Злой кировчанин».

По словам очевидцев происшествия, водитель легковушки был пьян. Иномарка разбита, однако, несмотря на серьезные повреждения, погибших нет, говорят свидетели ДТП.

«Проезжали мимо, жуткое зрелище», «Удивительно, что живой! Жуть», — пишут в комментариях участники кировских пабликов.

Официальной версии о случившемся от ГИБДД пока нет.

Фото, видео: vk.com/zlo43, Максим Кожевников, Женя Шабалин