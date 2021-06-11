В Кировской области лесника подозревают во взяточничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении лесничего Косинского участкового лесничества Сорвижского лесничества области.

По данным следствия, в 2019-2021 годах сотрудник лесничества брал взятки с местного предпринимателя. За это он оказывал ему покровительство, проявлявшееся в бездействии. Лесничий не проводил в отношении ИП контрольные мероприятия, призванные выявить возможные нарушения правил охраны и использования лесов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время лесничий взят под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что бывший замначальника омутнинской полиции получил срок за взятку.