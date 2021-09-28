В Кировской области лесное предприятие оштрафовали за серые зарплаты

В Унинском районе оштрафовали предприятие, работники которого получали серые зарплаты. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«Серые» схемы трудоустройства были выявлены в ходе проверки, которую провели работники ведомства. Проверка показала, что одно из предприятий, работавших в сфере лесозаготовки, не заключало трудовые договоры с работниками. Заработную плату сотрудники компании получали в конверте.

По факту нарушения трудового законодательства предпринимателю было внесено представление и возбуждено административное дело. Суд приговорил работодателя к штрафу в 5 тысяч рублей. Выявленные нарушения были устранены.

Ранее мы писали, что сотрудникам Орловского шахматного завода все лето не платили зарплату.