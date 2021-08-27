В Кировской области ликвидируют 2 свалки в Малмыже и Кирово-Чепецке

В Кировской области дополнительно ликвидируют 2 свалки. Решение об этом было принято по итогам совещания в Минприроды РФ, на котором были подведены предварительные итоги федерального проекта «Чистая страна».

На мероприятии было отмечено, что в соответствии с указом Президента РФ следует обеспечить рекультивацию свалок в границах городов до 2024 года. Подготовка резервных свалок для рекультивации должна быть проведена в 2023 году.

В региональном министерстве охраны окружающей среды отметили, что под установленные требования попадают 2 свалки: несанкционированная свалка в Малмыже и полигон ТКО в Кирово-Чепецке. Мероприятия по их рекультивации проведут муниципальные образования с привлечением федеральных субсидий.

Условием для их получения является наличие проектной документации с заключением государственной экологической экспертизы и экспертизы достоверности определения сметной стоимости.

В настоящее время решается вопрос о выделении средств на разработку документации.