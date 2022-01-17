В Кировской области лисы напали на домашних собак

Вятскополянская районная станция по борьбе с болезнями животных просит граждан принять меры безопасности.

В Вятскополянском районе ухудшилась ситуация с дикими животными, которые выходят к людям. Так, в деревне Матвеево, а также в самом городе Вятские Поляны были замечены агрессивные лисы. Рыжие хищницы не просто бегали по населённым пунктам, они нападали на домашних собак.

По словам специалистов, подобное поведение лесных зверей может означать то, что они болеют бешенством. В связи с этим сотрудники Вятскополянской районной станции по борьбе с болезнями животных обратились к местным жителям.

— Настоятельно рекомендуется вакцинировать питомцев против бешенства. Делать это нужно каждые полгода. Нельзя допустить ухудшения эпизоотической обстановки, — подчеркнули специалисты станции.

Кроме того, в разных районах Кировской области в населённые пункты сейчас выходят и другие хищники. Так, в правительстве прокомментировали информацию о стае волков в Пинюге.

Фото из открытых источников