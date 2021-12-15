В Кировской области малышам из малообеспеченных семей вручат новогодние подарки

Без сладкого презента не останутся и дети из замещающих и приёмных семей.

Благотворительные организации региона объявили тематические акции по сбору сладостей для малышей, находящихся в сложной жизненной ситуации, а также воспитывающихся в замещающих семьях. В работу включились и предприятия региона.

С инициативой поделиться праздничным настроением и закупить подарки выступили представители бизнес-сообщества, неравнодушные жители региона, а также депутаты Законодательного собрания от партии «Единая Россия» и депутат Госдумы Рахим Азимов.

— К 15 декабря оформлено и направлено в комплексные центры соцобслуживания более 9 тысяч подарков. Сотрудники соцслужб накануне главного праздника года вручат вкусные наборы и игрушки малышам из многодетных малообеспеченных семей, семей, находящихся в непростой жизненной ситуации и получающих помощь в центрах соцобслуживания. Презенты положены и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, — пояснила министр социального развития Ольга Шулятьева.

Кроме того, в этом году в регионе продолжается акция «Ёлка желаний». В ней традиционно принимает участие губернатор Игорь Васильев. Он, а также руководители органов исполнительной власти, вручат подарки маленьким участникам акции.

Игрушки с ёлки желаний, на которых указаны имена детей, глава региона и министры снимут на следующей неделе во вторник, 21 декабря. Подобная активность позволяет каждому стать Дедом Морозом и исполнить заветные желания юных жителей.

Фото из открытых источников